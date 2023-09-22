В Иркутской области названы два лучших школьных лесничества Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Отборочный этап всероссийского конкурса «Лучшее школьное лесничество прошел в Иркутской области с 1 августа по 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Для участия в конкурсе, заявки подавали девять лесничеств области. В номинации «Практическая деятельность школьного лесничества» первое место заняла Еланцинская школа («Лесной дозор»). В номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества» лучшей стала команда того же «Лесного дозора», а в «Организации деятельности школьного лесничества» победу одержало лесничество «Море тайги» иркутского центра развития дополнительного образования, - рассказывают в правительстве.

Победители и призеры получат призы. Кроме того, их работы отправят для участия во всероссийском заочном конкурсе «Лучшее школьное лесничество».