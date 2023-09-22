Мэр Иркутска выступил на форуме «Историко-культурное наследие России»

Мэр Иркутска выступил с докладом на IX Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России». Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска выступил с докладом на IX Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», который проходит в Махачкале. В своем онлайн-докладе он рассказал о том, как в столице Иркутской области работают над сохранением исторического и этнокультурного наследия.

– Наш город относится к историческим поселениям федерального значения, - рассказал Руслан Болотов. - Здесь более тысячи объектов культурного наследия, из них две третьих – памятники деревянного зодчества. Около 50 объектов – это церкви, соборы, молитвенные дома всех конфессий. Большинство храмов представляют собой выдающиеся памятники архитектуры.

Глава Иркутска рассказал об уникальном местном подходе, благодаря которому исторические здания получают новую жизнь. Самым ярким тому примером служит “130-й квартал”, который стал точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов. Такая работа ведется постоянно, а ответственное ведомство подыскивает инвесторов, желающих использовать старинные здания для бизнеса и готовых взять на себя их реставрацию.