Музыканты из Иркутска победили в конкурсе патриотической песни Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Музыкальная группа "Сарма 38" победила в конкурсе патриотической песни "Родники" в номинации "Родники о городах России". Их песня "Иркутск" получила первое место.

В качестве главного приза, участники группы получили возможность выступить на гала-концерте, организованном народным артистом Российской Федерации Олегом Газмановым. Мероприятие прошло в Ставропольском дворце культуры и спорта.

"Живя и работая в Москве, мы искренне любим Сибирь и город Иркутск. Часть нашего творчества посвящена этим местам, так как мы хотим рассказывать о красотах нашей малой Родины. Мы пишем авторскую музыку, включая патриотические композиции, которые особенно актуальны сегодня", - прокомментировал Алексей Тихонов.

Вместе с Олегом Газмановым, участники группы создали гимн проекта "Родники", который был исполнен в финале конкурса. Кроме того, "Сарма 38" приняла участие в кавер-конкурсе на песни Олега Михайловича, представив свою версию композиции "Мама". В результате, коллектив выиграл поездку на фестиваль "Таврида. Арт", где они выступили на сольном концерте артиста.