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НовостиОбщество23 сентября 2023 3:13

В Ангарске построят новый Дворец бракосочетания

Площадь двухэтажного здания составит почти 1,5 тысячи квадратных метров
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Площадь двухэтажного здания составит почти 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь двухэтажного здания составит почти 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый Дворец бракосочетания может появиться в Ангарске. Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение, рассмотрев проектно-сметную документацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров со ссылкой на ведомство.

- Двухэтажное здание общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров возведут на пересечении улиц Зурабова и Троицкой. Оно будет вмещать до 100 человек, - говорится в сообщении.

Согласно проекту, на втором этаже здания будет предусмотрена отдельные комнаты для жениха и невесты, а также служебные помещения. Кроме того, для родственников и друзей брачующихся будет создана комфортная зона ожидания. Также на территории нового Дворца бракосочетания сделают автомобильную парковку на 30 мест.