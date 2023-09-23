В Ангарске построят новый Дворец бракосочетания

Площадь двухэтажного здания составит почти 1,5 тысячи квадратных метров Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый Дворец бракосочетания может появиться в Ангарске. Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение, рассмотрев проектно-сметную документацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров со ссылкой на ведомство.

- Двухэтажное здание общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров возведут на пересечении улиц Зурабова и Троицкой. Оно будет вмещать до 100 человек, - говорится в сообщении.

Согласно проекту, на втором этаже здания будет предусмотрена отдельные комнаты для жениха и невесты, а также служебные помещения. Кроме того, для родственников и друзей брачующихся будет создана комфортная зона ожидания. Также на территории нового Дворца бракосочетания сделают автомобильную парковку на 30 мест.