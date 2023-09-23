В Иркутске скончался эколог и общественник Сергей Солдатов

Ученый скончался 22 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске 22 сентября ушел из жизни известный эколог, ученый и общественник Сергей Владимирович Солдатов. О смерти коллеги сообщил в социальных сетях бывший директор Ботанического сада Иркутского госуниверситета Виктор Кузеванов.

- Патриот России и города Иркутска. Он делал многое, чтобы помочь тысячам иркутян и их родным наладить трезвый и здоровый образ жизни. Сергей Владимирович участвовал в решении экологических проблем города и региона, Иркутского госуниверситета, - говорится в сообщении.

Сергей Солдатов был выпускником биологического факультета Иркутского госуниверситета, руководителем НКО - АНО «Байкальский центр поддержки трезвости», а также идейным руководителем клуба Анонимных Алкоголиков. Его многогранная научная и общественная деятельность хорошо известна в Иркутске, Иркутской области, далеко распространяясь по Западной и Восточной Сибири, на Дальний Восток и Монголию. Сергей Владимирович много лет занимался научной работой в академическом институте СИФИБР СО РАН, также руководил и входил в руководство экологических НКО и экологических малых предприятий, в Ботаническом саду ИГУ.