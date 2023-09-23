Ушел из больницы в неизвестном направлении: в Иркутске ищут пропавшего без вести Олега Буркова

Мужчина приехал из поселка Усть-Ордынский и не имеет родственников в областном центре Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают пропавшего без вести 49-летнего Олега Буркова. Известно, что мужчина покинул больницу и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Мужчина приехал из поселка Усть-Ордынский и не имеет родственников в областном центре. Ушел 22 сентября около 19:00 из Областной больницы в микрорайоне Юбилейный. Вероятно может быть дезориентирован.

Приметы пропавшего: на вид мужчине 50 лет, средний рост, худощавое телосложение. Волосы светло-русые. Был одет в футболку голубого цвета, синие трико, черные тапочки.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" 8(3952) 42-04-51, телефону ответственного оперативника - 8 950 120-38-32 или единому номеру полиции - 102 с мобильного.