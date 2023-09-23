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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 9:07

СК возбудил уголовное дело по факту нарушений жилищных прав пожилой женщины в Братском районе

Пенсионерка 9 лет проживает в ветхом доме без отопления
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Фото: СУ СК по Иркутской области

Возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Фото: СУ СК по Иркутской области

В Братском районе были нарушены права 72-летней пенсионерки, которая проживает в ветхом и аварийном жилье в поселке Кобляково. С 2014 года в нем отсутствует отопление. О нарушении узнали в ходе мониторинга средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

- По данному факту возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи осуществляют сбор информации и изучают документацию по аварийному дому. Также допрашиваются должностные лица администрации Братского района, допустившие бездействие, повлекшее нарушение жилищных прав пожилой женщины. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры Иркутской области.