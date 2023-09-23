Иркутский кадетский корпус будут готовить к модернизации

На сегодняшний день в кадетском корпусе с 7 по 11 классы обучается 120 человек. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области побывал в Иркутском кадетском корпусе имени Павла Скороходова, где провел осмотр спортзала, учебных кабинетов, библиотеки, столовой, медблока, молельной, бытовой и досуговых комнат. Глава региона отметил, что учебному заведению нужна модернизация и поручил подготовить необходимые проектные решения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- У Иркутского кадетского корпуса богатая история. Сегодня ему необходимо развитие. Рассматривается возможность строительства дополнительных объектов, в их числе спортивный комплекс с актовым залом, а также столовая. Кроме того, необходим капитальный ремонт действующих корпусов. Важно создавать современные и комфортные условия для учащихся, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в кадетском корпусе с 7 по 11 классы обучается 120 человек. В 2023 году было 18 выпускников. Из них 60% поступили в военные вузы. В этом году первокурсниками стали 22 кадета. В помещениях учебного заведения постепенно происходит процесс обновления. За последние три года в корпусах учреждения за счет областных средств были полностью заменены системы отопления.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что 23 сентября в Иркутском суворовском училище Министерства обороны РФ прошла торжественная церемония посвящения первых суворовцев. Воспитанники учебного заведения дали клятву и получили именные часы.