Уроженец Усть-Илимска Эдуард Лазученко погиб в ходе СВО

В ноябре 2022 года сибиряк заключил контракт и встал в ряды участников специальной военной операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Усть-Илимска Эдуард Лазученко погиб в ходе специальной военной операции. 23 сентября старшего сержанта проводили в последний путь в родном городе. Ему было 53 года. Об этом сообщает мэр Усть-Илимска Анна Щекина в своем телеграм-канале.

- Гибель каждого бойца, участвующего в специальной военной операции, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким Эдуарда Владиславовича Лазученко. Его имя навсегда вписано в историю нашего города. Вечная и светлая память защитнику, - говорится в сообщении

Эдуард Лазученко получил среднее специальное образование. Увлекался самбо. Вместе со своим братом, тренером по кикбоксингу, активно участвовал в спортивном воспитании подрастающей молодежи Усть-Илимска. Прошел первую чеченскую кампанию, имел статус ветерана боевых действий. В ноябре 2022 года сибиряк заключил контракт и встал в ряды участников СВО. Получил тяжелые ранения в бою. Мужчина скончался 16 сентября в госпитале.