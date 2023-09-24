Рейс «Иркутск-Пхукет» авиакомпании «Икар» задержали на 12 часов 24 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс «Иркутск-Пхукет» авиакомпании «Икар» задержан в аэропорту Приангарья 24 сентября. Причиной стала техническая неисправность. По словам пассажиров, они ожидают вылета больше 12 часов.

- Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется мониторинг соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, вылет отложен до 03:00 часов 25 сентября.

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В случае нарушения прав в период ожидания рейса пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (914) 011-68-91.