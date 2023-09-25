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НовостиЗдоровье24 сентября 2023 23:48

Опыт Иркутской области по борьбе с ВИЧ представили новым российским территориям

Работы по противодействию ВИЧ-инфекции обсудили на совещании
Таисия ЧЕМИСОВА
Опыт Иркутской области по борьбе с ВИЧ представили новым российским территориям

Опыт Иркутской области по борьбе с ВИЧ представили новым российским территориям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Технические работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Иркутской области обсудили на совещании с представителями новых российских территорий и специалистами из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- Высокий охват обследований, даже в труднодоступных и отдалённых территориях региона, использование мобильного оборудования для определение вирусной нагрузки, быстрая постановка на учёт с определением тактики лечения – эти затратные, но очень эффективные технологии помогают контролировать эпидемиологическую обстановку в Иркутской области. В настоящее время мы используем новые поколения мультитестов, которые дают возможность пройти обследование на вирусные гепатиты С и В, а также сифилис, - сообщила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава Иркутской области Юлия Плотникова.

С помощью этих методов, с 2018 года сократился рост новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2023 году на профилактические мероприятия в отношении ВИЧ-инфекции выделили 30 миллионов рублей.