Трех человек спасли пожарные в Усть-Куте 25 сентября

Мужчина с ограниченными возможностями чуть не погиб на пожаре в Усть-Куте Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в многоквартирном пятиэтажном доме произошел на улице Кирова в Усть-Куте 25 сентября. В 9:21 начали поступать сообщения от жильцов, которые жаловались на задымление в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Источником задымления стала квартира на третьем этаже. На место отправили три пожарных расчета со спецтехникой. Шесть человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще троих жильцов сотрудники МЧС спасли с помощью специальных устройств защиты дыхания, - рассказывают в МЧС.

В горевшей квартире обнаружили пострадавшего мужчину с ограниченными возможностями. Он не смог сам выбраться из помещения. Пожарные вытащили его и оказали первую помощь. Мужчину госпитализировали. Его удалось спасти благодаря оперативному сообщению о пожаре.

Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета.