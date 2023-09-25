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НовостиОбщество25 сентября 2023 5:04

Стало известно, кто назначен на пост руководителя Госавтоинспекции Иркутской области

Вадим Кригер назначен на пост руководителя Госавтоинспекции Иркутской области
Таисия ЧЕМИСОВА
Вадим Кригер назначен на пост руководителя Госавтоинспекции Иркутской области

Вадим Кригер назначен на пост руководителя Госавтоинспекции Иркутской области

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области на должность начальника управления Госавтоинспекции региона назначен полковник полиции Вадим Кригер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Вадим Федорович Кригер родился 13 января 1978 года в Барнауле. Службу начал в 1995 году с рядового милиции. В 1999 году окончил институт по специальности «Юриспруденция». До 2000 занимал должность старшего инспектора ДПС в Барнауле. С 2000 по 2010 год проходил службу на разных должностях в отделении экзаменационно-регистрационной работы отдела технического надзора УГИБДД ГУВД по Алтайскому краю, - рассказывают в Госавтоинспекции.

С весны 2021 года по сентябрь 2023 года занимал должность начальника УГИБДД России по Хабаровскому краю. Кроме того, имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка». Есть жена и две дочери.