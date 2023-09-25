Стало известно, кто назначен на пост руководителя Госавтоинспекции Иркутской области

Вадим Кригер назначен на пост руководителя Госавтоинспекции Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области на должность начальника управления Госавтоинспекции региона назначен полковник полиции Вадим Кригер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Вадим Федорович Кригер родился 13 января 1978 года в Барнауле. Службу начал в 1995 году с рядового милиции. В 1999 году окончил институт по специальности «Юриспруденция». До 2000 занимал должность старшего инспектора ДПС в Барнауле. С 2000 по 2010 год проходил службу на разных должностях в отделении экзаменационно-регистрационной работы отдела технического надзора УГИБДД ГУВД по Алтайскому краю, - рассказывают в Госавтоинспекции.

С весны 2021 года по сентябрь 2023 года занимал должность начальника УГИБДД России по Хабаровскому краю. Кроме того, имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка». Есть жена и две дочери.