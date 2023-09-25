Дома на Котельной улице в Братске готовы на 80%. Фото: администрация Братска

Депутат Государственной Думы Александр Якубовский посетил строительство домов по улице Котельной в Братске. Эти дома, состоящие из трех зданий и содержащие 161 квартиру, строятся в рамках государственной программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

- Подрядная организация ООО "Основание" отстает от графика работ, но в последнее время ускорила темпы. В настоящее время строители занимаются благоустройством придомовой территории, установкой бортового камня и скоро приступят к асфальтированию, - говорится в сообщении.

Также продолжается устройство фасадов всех домов. Эти работы выполняются для обеспечения надежного теплового контура и включают замену утеплителя. Предыдущий подрядчик допустил нарушения при фасадных работах, поэтому сейчас предпринимаются меры, чтобы избежать промерзания стен.

Техническое решение по дополнительному утеплению фасадов успешно прошло государственную экспертизу.