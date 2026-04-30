НовостиДом. Семья30 апреля 2026 12:28

Эколог объяснил появление необычных паразитов у черноморской белобочки

Ангелина ОГЕР
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дельфин по кличке Споти, выбросившийся на мель 18 апреля, уже 12 й день проходит реабилитацию в Севастополе. Среди выявленных у животного проблем со здоровьем - пневмония и паразитарная инвазия. Об этом сообщает «АиФ-Крым».

- Цитологическое исследование желудочного сока и верхних дыхательных путей дельфина выявило яйца трематод. Гельминты этого вида обычно поражают мелких китообразных - они обитают в крыловидных пазухах и барабанных полостях. При этом у черноморских белобочек такие паразиты ранее не фиксировались, - отметили в центе спасения дельфинов.

Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, что эволюция паразитов продолжается: более успешные виды осваивают новых хозяев, тогда как менее приспособленные вымирают. Эксперт указал, что люди перевозят дельфинов в дельфинарии из северных морей и с Дальнего Востока, содержат разных животных вместе. Из-за этого происходит обмен болезнями и паразитами. Это и есть инвазия — перенос организмов из одного региона в другой.

