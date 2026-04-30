Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 14:30

76-летняя сибирячка лишилась полумиллиона рублей, поверив лже-брокеру

Жительница Пензы хотела заработал на бирже и стала жертвой мошенников
Ангелина ОГЕР
Пенсионерка из Пензы хотела заработать на инвестициях и лишилась полумиллиона

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

76-летняя пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенников: она потеряла почти 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на областное УМВД России. Женщине позвонил неизвестный, который представился брокером. Он предложил ей доходный способ заработка - инвестиции в акции различных компаний.

- Собеседник убедил пенсионерку, что для начала работы нужно установить специальное приложение, открыть брокерский счёт и зачислить деньги на электронный кошелёк, - объяснили в пресс-службе полиции.

Доверившись обещаниям афериста, женщина перевела почти полмиллиона рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь. Спустя некоторое время жертва осознала, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту произошедшего заведено уголовное дело.