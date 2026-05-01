В Чите планируют сократить число парковок для электросамокатов

В Чите хотят сократить количество парковок для электросамокатов. Как сообщает «Заб.ру» со ссылкой на Общественную палату Забайкалья, после принятия нового постановления по всему городу останется менее 200 специальных точек.

- Проблема хаотичной парковки электросамокатов давно беспокоит городскую администрацию. Беспорядочно оставленные устройства блокируют тротуары, создают неудобства для пешеходов и портят общий облик города.

Начальник отдела контроля благоустройства Станислав Пустовойт рассказал о технических требованиях к новым парковочным зонам: разметка должна быть белого цвета; ширина парковочного места — не менее 1,5 метра, а длина — до 5 метров. Итоговая площадь одной «клетки» для самоката составит 7,5 кв. метра.

Также в Чите увеличат число «медленных» зон, где скорость движения на электросамокатах будет ограничена до 15 км/ч. Это примерно соответствует скорости быстрой ходьбы.