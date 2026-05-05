Водитель насмерть сбил пешехода в Бирюсинске, полиция ищет свидетелей

Полиция Тайшетского района разыскивает очевидцев смертельной аварии в городе Бирюсинске. Как сообщили КП-Иркутск в местной Госавтоинспекции, ДТП случилось 12 апреля 2026 около шести часов утра на улице Нагорной.

- 32-летний водитель «Хонды Аккорд» ехал по улице и сбил 55-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии, - уточнили в ведомстве.

Всех, кто знает подробности происшествия или видел аварию своими глазами, просят позвонить в дежурную часть по телефону:

8-39563-2-03-76. Также можно лично прийти по адресу: город Тайшет, улица Гагарина, дом 108.