В Иркутской области потушили все лесные пожары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области справились со всеми лесными пожарами, которые бушевали накануне. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, 4 мая потушили шесть ранее обнаруженных очагов общей площадью 1335 гектара. В тот же день произошло еще пять новых пожаров на 102,5 гектара, с ними тоже быстро справились.

- Один очаг в Зиминском районе в 3,7 километра от деревни Игнай перешел на утро 5 мая, его площадь составила четыре гектара. Сейчас огонь там полностью потушен, - добавили в пресс-службе правительства.

Обстановку в лесах отслеживают ежедневно. Сегодня, 5 мая, на патрулирование вышли 53 группы, в составе которых 129 специалистов.

Сообщить о ЧП можно в региональную диспетчерскую службу по телефону 8-3952-22-99-68 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.