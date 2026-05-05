Информационный стенд установили возле стелы «Иркутск – город трудовой доблести»

Информационный стенд установили напротив стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Информационный стенд появился у стелы «Иркутск — город трудовой доблести». Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации. На стенде размещена информация об истории создания монумента, а также QR код, ведущий к проекту иркутских кинематографистов «Тыловики.РФ». Каждая серия основана на сюжетах панно, размещённых на стеле, и рассказывает о мужестве и самоотверженности иркутян: медицинских работников, железнодорожников, авиастроителей, детей войны и других героев трудового фронта.

– Эта стела – символ глубочайшего уважения к иркутянам-тыловикам. Их самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны стал неоценимым вкладом в общую Победу, – сообщила директор Информационно-туристской службы города Евгения Федоровская.

Стела является знаковым объектом для столицы Приангарья и центром притяжения как для жителей, так и для гостей города. Установка стенда — часть работы по созданию туристического кода Иркутска.