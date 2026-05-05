Геодезические пункты, заложенные в 1941 году, обследовали в Иркутской области

Геодезические пункты времён Великой Отечественной войны обследовали в Иркутской области. Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области

В Иркутской области специалисты Росреестра обследовали геодезические пункты государственной нивелирной сети, заложенные ещё в 1941 году. Объекты расположены в Нижнеудинском районе - на стенах водоёмного здания станции Худоеланской. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, речь идёт о стенной марке № 2360 и стеновом репере № 1538.

- В военное время такие отметки помогали следить за состоянием железных дорог - выявлять деформации полотна и повреждённые участки, - рассказала начальник отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Елена Манитовская.

Эти скромные знаки, которые легко не заметить на стене кирпичного здания, составляют главную высотную основу страны. Их начали создавать в начале прошлого века, и даже в годы Великой Отечественной войны работы не прекращались.