В Иркутск прибыл автопробег «Одна Родина – одна семья»

Сегодня, 8 мая, Иркутск встретил участников благотворительного автопробега «Одна Родина - одна семья». В 8:30 утра колонна прибыла на площадь у Вечного Огня, где прошла торжественная церемония возложения цветов.

Автопробег посвящен памяти дважды Героя России Михаила Гудкова, а его маршрут охватывает 20 городов страны от Хабаровска до Донецка. Участники везут в финальную точку собранную гуманитарную помощь и автомобили, которые передадут жителям Донецкой Народной Республики.

- Для меня большая честь возглавлять этот пробег. Путь нелегкий, впереди еще около десяти тысяч километров. Но нам дает поддержку то, что в каждом городе встречают, уделяют внимание и время. Это наполняет, дает силы продолжать маршрут, - сказал руководитель автопробега, основатель «12 храмов» и ветеран боевых действий Артем Рублев.

Впереди у колонны остановки в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Конечная цель - доставить помощь туда, где ее особенно ждут.

