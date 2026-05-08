9 мая 2026 автомобилистам в Иркутске придется забыть о поездках через центр. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, движение перекроют с 6 утра до 11 вечера.

- Под запрет попадут Нижняя Набережная, Сухэ-Батора, Желябова, Ленина, Чкалова, Сурикова, Российская, Декабрьских Событий, Польских Повстанцев, Рабочая, Пролетарская, Некрасова, переулки Гершевича и Кооперативный, а также площадь графа Сперанского, - предупредили в администрации.

Схема перекрытия представлена на фото.

В Иркутске изменилась схема перекрытия улиц в День Победы.

Водителей просят заранее убрать машины с перекрываемых участков, на дорогах будут работать эвакуаторы. Маршрут лучше продумать заблаговременно и выбрать альтернативные пути объезда. Кроме того, на все праздничные площадки ограничат въезд на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах и любых других средствах индивидуальной мобильности.

