НовостиОбщество8 мая 2026 7:17

В Иркутской области аферисты распространяют фейки о льготных такси для ветеранов

Их цель не помочь, а дезинформировать жителей
Ангелина ОГЕР
В Иркутской области мошенники распространяют ложную информацию о льготных такси для ветеранов. Такие документы вводят жителей в заблуждение. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи региона.

- Аферисты рассылают фейковые приказы о льготном проезде на такси для ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Также они распространяют «Памятки» о правилах общения с ветеранами СВО и буклеты о якобы выдаваемых продуктовых наборах для участников спецоперации.

Важно знать, что никакой подобной информации нет на официальных сайтах правительства Приангарья. Все эти документы – обман. Их задача – ввести в заблуждение, заставить поверить в несуществующие привилегии и, возможно, под этим предлогом получить личные данные или деньги.