НовостиОбщество8 мая 2026 9:09

В Чите построят тематический сквер в стиле бракосочетания

На территории также появится часовня с брусовым алтарём
Ангелина ОГЕР
В Чите на улице Шестиперова построят тематический сквер, посвящённый бракосочетанию. Здание появится рядом с администрацией Ингодинского района — там же находится ЗАГС. На строительство понадобится 59 миллионов рублей. Об этом сообщает «Заб.ру».

- Пространство спроектировано так, чтобы стать популярным местом для молодожёнов и жителей. В рамках проекта обустроят специальную дорожку для молодожёнов, установят тематические арт объекты, построят площадки для семейного отдыха. Чтобы сквер красиво выглядел в вечернее время, смонтируют наружное освещение.

Отдельный элемент сквера - часовня с брусовым алтарём. Сейчас готовятся документы на передачу земельного участка под её строительство местной епархии. Все работы должны быть завершены до 15 августа — к началу свадебного сезона. В сквере пары смогут проводить фотосессии и просто прогуливаться.