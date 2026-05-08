Снайпер-эвенк Комбагир спас отряд, перехитрив немецкого стрелка

Эвенк-снайпер Родион Комбагир — герой Великой Отечественной войны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии плечом к плечу сражались представители всех народов СССР. Среди них был тунгус Родион Комбагир — легендарный эвенк-снайпер, чьи воспоминания запечатлели редкие истории фронтовой смекалки. Об этом сообщает "АиФ-Иркутск".

В июне 1941 года Родион добровольно вызвался на фронт, но отправился только в 1942-м — шёл пешком до военкомата пять дней. На фронте его выдающиеся стрелковые навыки заметил командир полка, назначив Комбагира снайпером. Родион участвовал в боях за Ленинград, где проявил необычайную храбрость и находчивость.

В одном из боёв, оказавшись с товарищами в ловушке, Комбагир придумал способ вычислить вражеского снайпера: надев каски на винтовки и поднимая их, он выследил врага и точным выстрелом уничтожил фашиста, спасая свою группу.

Родион Яковлевич был ранен, но его подвиг попал в военную газету «Правда». Впоследствии он остался солдатом, отказавшись от командных курсов, и участвовал в прорыве немецкой обороны в январе 1944 года. Ветеран умер в 1993 году, оставив память о своих героических поступках для будущих поколений.