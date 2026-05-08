Аэропорт Усть-Кута не будет работать с 1 июня по 31 августа из-за ремонта

Аэропорт Усть-Кута не будет работать с 1 июня по 31 августа 2026 года из-за ремонта. За это лето строители хотят сделать примерно две трети всех основных задач. Сначала они полностью отремонтируют взлётно-посадочную полосу. Остальные работы по реконструкции начнутся уже в следующем году. Сейчас на место стройки уже привозят технику. На площадке будет работать до 90 специалистов.

- Понимаю, что для многих жителей временное закрытие аэропорта - это непросто. Но речь идёт о серьёзном обновлении инфраструктуры, от которой напрямую зависят безопасность полётов и дальнейшее развитие территории, - подчеркнул мэр города Сергей Анисимов.

Уже с сентября аэропорт вернется к привычному графику полетов. Важно, что в следующем году полного закрытия аэропорта не планируется. Санитарная авиация продолжит работу, и в случае экстренной необходимости тяжелобольных пациентов будут доставлять на вертолетах.