Губернатор Иркутской области поздравил суворовцев с 81 годовщиной Победы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

9 мая на плацу Иркутского суворовского военного училища выстроились почти три сотни парней. Праздник Победы здесь встретили особым строем - с фотографиями родных, которые воевали в Великую Отечественную и на СВО. Губернатор лично приехал поздравить воспитанников, подчеркнув, что из них растёт настоящая опора страны. Многие суворовцы уже знают цену воинскому долгу: 78 детей в училище - из семей участников спецоперации, у 16 из них отцы погибли на фронте.

- Вы продолжаете традиции тех, первых суворовцев: овладеваете знаниями, формируете настоящий мужской характер, закаляетесь физически, учитесь ответственности за свою Родину. Вы – будущее нашей страны, её защита и опора. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учёбе, новых достижений и ярких побед. Пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за нашу великую историю, будьте достойными продолжателями славных боевых традиций героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции, – сказал Игорь Кобзев.

Вместе с губернатором и наставниками суворовцы прошли по территории училища - в руках портреты тех, кто уже никогда не вернётся. «Бессмертный полк» сегодня в строю даже там, где куётся военная элита. Память жива, и эти парни - лучшее тому доказательство.