В Иркутске полицейские обеспечивают охрану во время празднования Дня Победы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Сегодня на всех площадках Иркутска, где проходят торжества в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, дежурят усиленные наряды полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» приступили к работе с раннего утра, чтобы не допустить нарушений и обеспечить полную безопасность граждан в праздничный день.

- К обеспечению общественной безопасности также привлечены курсанты Восточно-Сибирского института МВД, члены народных дружин, представители казачества, - поделились в ведомстве.

Правопорядок на улицах города охраняют не только действующие сотрудники ведомства, но и добровольцы из народных дружин и казаки.