Водитель Константин Попов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО. Фото: соцсети администрации Слюдянки.

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Константин Попов из Слюдянки. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Военнослужащий учился в школе №49, затем освоил специальность газоэлектросварщика. После армии работал в локомотивном депо, ездил на вахты. «За ленточку» отправился после подписания контракта. Водитель, гвардии рядовой погиб в апреле 2026, ему был 51 год.

- Константин был добрым, отзывчивым человеком. Был единственным сыном в семье, поддержкой для матери. Отец погиб много лет назад, - вспоминают в администрации.

Дома военнослужащего ждали жена и трое детей – два сына и дочь. Церемония прощания с героем состоится в его родном городе, о дате и времени сообщат дополнительно.