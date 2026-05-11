Губернатор провел заседание КЧС из-за паводков на севере и аварии в Бодайбо. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Главные темы - паводки на севере региона и остановка водозабора в Бодайбо.

В Катангском районе из-за активного снеготаяния подтопило 18 жилых домов, где живут 23 человека, и 67 приусадебных участков в Токме, Подволошино и других населенных пунктах. Пик паводка еще не пройден. На месте работает сводная оперативная группа МЧС. Ранее из района вывезли 24 ребенка в образовательный центр «Персей» в Ангарске и маломобильных граждан.

В Бодайбо 10 мая случилась авария на водозаборной станции «Роса». Из-за активного ледохода на Витиме конструкцию вытолкнуло на берег, уровень воды резко упал, и город остался без водоснабжения. Без воды 12 котельных и 169 жилых домов, а это почти шесть тысяч человек, из которых 1455 детей. Работы шли всю ночь, но результата не дали. Сейчас монтируют новое оборудование, забор воды будут вести с другой стороны плотины. Дизельную станцию установят в упрощенном виде, чтобы быстро реагировать на изменение уровня.

- В приоритете оказание своевременной адресной помощи жителям по доставке воды в период проведения аварийно-восстановительных работ. Я дал поручение о доставке пяти тонн воды из Иркутска грузовым бортом Ан-26. Он уже вылетел и вечером будет в Бодайбо. 12 мая полторы тонны воды доставит вертолет Ми-8 МЧС из Киренска. После восстановления водоснабжения понадобится несколько дней для промывки системы и забора проб, - сказал Игорь Кобзев.

Ассоциация муниципальных образований предложила отправить в Бодайбо дополнительную фуру с бутилированной водой. Школы перевели на дистант, больницу обеспечивают водой в приоритетном порядке, врачи решают вопрос о переводе части пациентов на амбулаторное лечение. Котельные подключат, когда температура опустится, запас воды для них уже создан. Следующее заседание КЧС назначено на утро 12 мая.