В Братске ужесточили приговор бывшему директору спорткомплекса

В Братске ужесточили приговор экс-директору спортивного комплекса. В период с 2020 по 2023 год осуждённый получал взятки от людей, которым судом были назначены обязательные работы в качестве наказания. Размер взяток составлял от 10 до 25 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

- За эти средства директор оформлял фиктивные документы о том, что 11 человек полностью отбыли наказание, хотя фактически общественно полезные работы ими не выполнялись, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2025 года Падунский районный суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, лишил его права занимать определённые должности на 3 года и оштрафовал на 350 тысяч рублей. Прокуратура сочла наказание слишком мягким и подала апелляцию. Теперь вместо условного срока мужчина отправится в колонию общего режима на 4 года. Осуждённого взяли по стражу.