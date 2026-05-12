НовостиПроисшествия12 мая 2026 8:34

За выходные мошенники похитили у жителей Иркутской области более 13,5 млн рублей

Аферисты связались с девочкой по видеосвязи и заставили её вскрыть сейф родителей
Ангелина ОГЕР
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Более 13,5 миллиона рублей потеряли жители Иркутской области за праздничные выходные. 52 летний мужчина из Усольского района стал жертвой мошенников. Сначала они представились сотрудниками сотовой компании и выманили код из СМС. Затем лжесотрудник Центробанка убедил сибиряка, что его «Госуслуги» взломаны и деньги под угрозой. В итоге потерпевший перевёл почти 6 миллионов рублей на «безопасные счета». Об этом КП-Иркутск рассказали в полиции.

- В Плишкино аферисты связались с девочкой по видеосвязи и заставили её вскрыть сейф родителей. Девушка передала неизвестны пакет с накоплениями - там было более 3 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе МВД Приангарья.

А 20 летнего повара из Иркутска аферисты убедили в том, что против него выдвинуты обвинения в государственной измене. Чтобы «избежать проблем», молодой человек перевёл мошенникам 450 тысяч рублей.