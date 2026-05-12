За выходные мошенники похитили у жителей Иркутской области более 13,5 млн рублей

Более 13,5 миллиона рублей потеряли жители Иркутской области за праздничные выходные. 52 летний мужчина из Усольского района стал жертвой мошенников. Сначала они представились сотрудниками сотовой компании и выманили код из СМС. Затем лжесотрудник Центробанка убедил сибиряка, что его «Госуслуги» взломаны и деньги под угрозой. В итоге потерпевший перевёл почти 6 миллионов рублей на «безопасные счета». Об этом КП-Иркутск рассказали в полиции.

- В Плишкино аферисты связались с девочкой по видеосвязи и заставили её вскрыть сейф родителей. Девушка передала неизвестны пакет с накоплениями - там было более 3 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе МВД Приангарья.

А 20 летнего повара из Иркутска аферисты убедили в том, что против него выдвинуты обвинения в государственной измене. Чтобы «избежать проблем», молодой человек перевёл мошенникам 450 тысяч рублей.