Иркутская область оказалась в числе лидеров по укусам клещей в России

В 2026 году в России от клещевого вирусного энцефалита привились более 2,2 миллиона человек. Несмотря на это, с начала сезона в больницы поступило свыше 43 тысяч обращений из за укусов клещей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре.

- Иркутская область вошла в число регионов с наибольшим числом укусов клещей. Наряду с ней в лидерах - Челябинская, Тверская, Омская, Московская, Костромская, Самарская области, Алтайский и Краснодарский края, Республика Алтай и Санкт Петербург, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за сезонной активности клещей особое внимание уделяется акарицидным обработкам в общественных местах. На текущий момент обработано более 46 тысяч гектаров. Роспотребнадзор напоминает, что наиболее надёжный способ защиты клещевой инфекции - вакцинация.