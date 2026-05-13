Эксперт рассказала о неочевидных плюсах острой пищи

Специи могут улучшить вкус пресной пищи и помочь похудеть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специи могут быть не только вкусными, но и полезными для фигуры, Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Мизинова. Привычка есть острое исторически сложилась там, где были проблемы с гигиеной и высокий риск инфекций. Острые специи считались «природной защитой» от бактерий.

- Когда сидишь на диете, обычная еда: куриная грудка, отварное мясо и овощи на пару быстро надоедает. Но вместо того чтобы сдаться и добавить майонеза, можно просто использовать специи, - подчеркнула специалист.

Они делают блюда ярче и интереснее, не добавляют калорий а некоторые ещё и помогают сжигать жир. А приправы с липолитическим эффектом помогают расщеплять подкожный жир. Но есть нюанс, острое может раздражать слизистую желудка и пищевода. Если у вас уже есть проблемы с ЖКТ, острая пища может только усугубить ситуацию.