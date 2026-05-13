В Иркутске 17-летний курьер аферистов забрал у пенсионеров более миллиона рублей

В Иркутске 17-летний курьер мошенников забрал у пенсионеров более миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Более миллиона рублей лишились пятеро пенсионеров из Иркутска. Все они стали жертвами мошенников. В деле оказался замешан 17 летний курьер, которого задержали полицейские. Пожилым людям звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщали тревожную новость: их близкий родственник стал виновником серьёзного ДТП с пострадавшими. Чтобы избежать уголовного преследования, требовалось срочно передать крупную сумму денег.

- Жертвами стали люди в возрасте от 90 до 98 лет. Они складывали свои сбережения в личные вещи и отдавали их курьеру, который приезжал к ним и представлялся Андреем, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД Приангарья.

Полицейские установили личность курьера. Им оказался 17 летний житель Черемхово, ранее судимый за имущественные преступления. Подросток в течение трёх дней выполнял задания телефонных аферистов. Сейчас по данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».