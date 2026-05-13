За неделю в Иркутске и районе в ДТП пострадали шесть детей.

С 5 по 12 мая 2026 года в Иркутске и районе произошло шесть ДТП, в которых пострадали дети. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 5 мая в Ленинском районе 37-летний водитель «Хонды Фит» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу не по «зебре». 9 мая в Октябрьском районе 7-летняя девочка переходила дорогу, как ее сбил водитель «Киа Рио», который поехал на красный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в травмпункт. Тем же вечером в посёлке Марково 16-летний мотоциклист сбил взрослого пешехода.

- На улице Аргунова 17-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль. Юношу с травмами увезли в больницу. А спустя два часа на улице Алмазной неизвестный на электросамокате сбил 5-летнего ребенка и скрылся, - уточнили в ведомстве.

12 мая на трассе Иркутск–Усть Орда–Жигалово 18-летний водитель «Тойоты Марк 2» спровоцировал цепное столкновение трёх авто. В результате пострадал 16 летний пассажир.