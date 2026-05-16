До +15 градусов ожидается в Иркутске 16 мая

До +13, +15 градусов ожидается в Иркутске в субботу 16 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

- По области в этот день ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. В Катангском районе, в горах южных районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +12,+17 градусов, при облачной погоде +5,+10 градусов, - говорится в сообщении.

На Байкале синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7−12 м/с. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура +8,+13 градусов.