В Тулуне при пожаре пострадала 93-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Тулуне ночью 15 мая произошел пожар, в котором пострадала 93-летняя женщина. Загорелась баня на улице Лазо, огонь быстро перекинулся на дом, кочегарку, веранду, гараж и дровяник, а также на стену соседнего дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Женщина проснулась от треска и запаха дыма. Выйдя на улицу, она увидела пламя и попыталась самостоятельно потушить его. В этот момент огонь охватил дом, и женщина, надышавшись угарным газом, почти потеряла сознание. Пожарные вовремя спасли ее. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, где ей оказывают необходимую помощь, - рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидировали на площади 260 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.