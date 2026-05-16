Последние звонки в школах Иркутска пройдут 26 мая

В Иркутске 26 мая пройдут последние звонки для выпускников 11-х и 9-х классов. В этом году одиннадцатые классы заканчивают 4402 человека, а девятые - 8898. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 по 25 июня. Также предусмотрены дополнительные дни – 8 и 9 июля. Для проведения экзаменов организуют 19 пунктов, пять из них будут работать на дому для детей по медицинским показаниям. Такой формат применяется ежегодно, - говорится в сообщении.

Итоговая аттестация для девятиклассников начнется 2 июня и завершится 6 июля. Для её проведения подготовлено 64 экзаменационных пункта.