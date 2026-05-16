17-летний водитель погиб в ДТП в Казачинско-Ленском районе

Водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем Фото: Прокуратура Иркутской области.

В Казачинско-Ленском районе произошла смертельная авария с участием 17-летнего водителя. Инцидент произошел ночью 16 мая на автодороге «Усть-Кут - Уоян (172 км) - Казачинское». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции и прокуратуре Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», двигаясь в сторону села Казачинское со стороны поселка Магистральный, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в водоем, образовавшийся в результате таяния снега, - говорится в сообщении.

Юноша погиб на месте. Известно, что в поездке он не использовал ремень безопасности, автомобиль, по некоторым данным, он приобрел на собственные деньги. Причины и обстоятельства гибели молодого человека выясняются. Проверку также организовала прокуратура Иркутской области.