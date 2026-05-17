В Иркутске 17 мая ожидается до +15 градусов и небольшой дождь

До +13, +15 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 17 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

- По области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. В Нижнеудинском, центральных, южных районах местами умеренные дожди, в Тулунском, Зиминском, Черемховском и Слюдянском районах местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом в западных, центральных и южных районах на северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +15,+20 градусов, при облачной погоде +5,+10 градусов, в Слюдянском районе 0,+5 градусов, - говорится в сообщении.

На Байкале облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, восточный, по южной части северо-западный, юго-западный 6−11 м/с. Местами порывы 15−18 м/с. Температура +7,+12 градусов