Гараж загорелся из-за майнингового оборудования в Ангарске

Дознаватели установили, что загорелось майнинговое оборудование Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Ангарске утром 14 мая загорелся гаражный бокс. На место происшествия были направлены 8 пожарных и 2 автоцистерны. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

- На момент прибытия спасателей ворота гаража были закрыты. Их вскрыли с помощью бензореза, - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали пламя за две минуты на площади два квадрата. Дознаватели установили, что загорелось майнинговое оборудование, которое находилось внутри гаража в шумоизоляционных боксах.