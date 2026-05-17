В Слюдянском районе подросток на питбайке попал в ДТП и сломал руку

В Слюдянском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка.

В Слюдянском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. 16 мая около 16 часов в поселке Утулик автомобиль HAVAL M6 столкнулся с питбайком SHARMAX, которым управлял 15-летний подросток. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, молодой байкер ехал по проезжей части, что категорически запрещено для данного вида транспорта.

- В результате аварии подросток получил перелом руки и был доставлен в больницу. В момент поездки он был в мотошлеме, - говорится в сообщении.

Питбайк юноше приобрели родители. В их отношении составлены административные протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также за передачу управления лицу, не имеющему права управления. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся также на контроле прокуратуры Иркутской области.