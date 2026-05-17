1585 новых случаев ВИЧ выявлено за год в Иркутской области

В Иркутской области продолжает снижаться число новых случаев ВИЧ. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2025 году выявлено 1585 заболевших – это на 9,9% меньше, чем годом ранее. Положительная динамика сохраняется почти 10 лет. Всего в Приангарье живут 33 413 человек с ВИЧ.

- Основной путь передачи - половой (92,3%). Реже заражение происходит через кровь (например, при использовании нестерильных игл) – 7%. Передача от матери к ребенку встречается менее чем в 1% случаев, - говорится в сообщении.

Единственный способ узнать о наличии ВИЧ - пройти обследование. Это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или в Иркутском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.