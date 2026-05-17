Шашлыки — под запрет, в лес — ни ногой: в Иркутской области с 18 мая вводят особый режим

С завтрашнего дня, 18 мая 2026 года, в Иркутской области вступает в силу особый противопожарный режим. Он продлится почти месяц — до 15 июня. Соответствующее постановление правительство региона подписало 12 мая. Прогнозы погоды неутешительные: жарко, сухо, ветрено. В лесах — высший класс пожарной опасности.

Режим вводят почти на всей территории области: от Ангарска до Тулуна, от Иркутска до Тайшета. В списке — десятки районов, округов и городов, включая Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское и Черемхово.

Правила становятся жёсткими. Запрещено жечь костры, траву, мусор, готовить еду на открытом огне. Не пускают в лес при III классе пожарной опасности и выше. Под особым контролем — соцобъекты, энергетика, транспорт, которые граничат с лесом. МЧС усиливает проверки.

За нарушение обычные горожане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 60 тысяч, индивидуальные предприниматели — от 60 до 80 тысяч, а юридические лица — от 400 до 800 тысяч рублей.

Дачный сезон никто не отменял, но мангал теперь — под замок. Единственное исключение — специально оборудованные места для приготовления пищи, и то не везде. Лучше перестраховаться и почитать правила на сайтах МЧС. А главное — не кидайте окурки, не жгите сухостой и объясните детям: спички не игрушка.