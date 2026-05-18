В Иркутской области планируют штрафовать за выезд на лед в неположенных местах.

В Иркутской области предложили штрафовать водителей за выезд на лед вне оборудованных переправ. Такой законопроект рассмотрели на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении регионального парламента.

- Прошедшая зима показала острую необходимость в ужесточении мер безопасности, поскольку несоблюдение требований привело к гибели людей, в том числе иностранцев, - сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Приангарья Антон Протасов.

За нарушение, жителям грозит предупреждение или штраф от 1000 до 2000 рублей, должностным лицам – от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 40 тысяч рублей. Если в авто будут пассажиры, то штрафы значительно увеличатся: для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Повторные нарушения приведут к еще более существенным финансовым последствиям. Важно, что эти требования не распространяются на хивусы.

Председатель комитета Виталий Перетолчин считает, что нужно принять закон и ввести штрафы — особенно после недавних трагедий на льду Байкала. Депутаты также хотят доработать законопроект: в частности, определить, кто будет оформлять протоколы о нарушениях. Документ рассмотрят на ближайшей сессии Заксобрания.