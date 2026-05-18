26 мая в аэропорту Братска пройдет весенний споттинг

26 мая 2026 года в аэропорту Братска пройдет весенний споттинг. Он начнется в 05:30 часов по местному времени. Длительность мероприятия - около 3,5 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиагавани.

- Попасть на него смогут только самые увлечённые и самые бодрые. Те, кто готов поставить будильник на 3 часа утра и встретить рассвет на перроне, - уточнили в аэропорту.

В специальной программе фотосъёмки включены: лучшие точки для съёмки, утреннее освещение и атмосфера, которую не передать словами. Участвовать могут только люди от 18 лет. Чтобы попасть в число участников, нужно отправить сообщение в сообщество аэропорта до 20 мая. Места ограничены, а заявки, присланные позже срока, рассматривать не будут.