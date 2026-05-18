В Усть-Илимске семье погибшего бойца передали солдатский медальон

В Усть-Илимске семье погибшего в Великой Отечественной войне бойца передали солдатский медальон - его нашли спустя 84 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации. Медальон обнаружили во время поисковой экспедиции в Калужской области, на месте ожесточённых боев. Сохранившийся вкладыш помог установить личность солдата и найти родственников.

Погибший Никита Фильманович из Тулуна служил в 43-й армии. Он погиб в районе Вязьмы. На встрече с близкими присутствовали его внучки.

- Такие события еще раз напоминают: никто не забыт, и ничто не забыто. Поиски продолжаются, а вместе с ними продолжается важнейшая работа по восстановлению имен погибших, родственных связей и исторической памяти, - обратился мэр города Эдуард Симонов.

Внучка солдата Ирина Рогачёва отметила, что семья не ожидала спустя столько лет узнать судьбу деда, и выразила глубокую благодарность всем участникам поиска.