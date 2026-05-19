17‑летняя девушка пойдёт под суд за истязание школьницы в Иркутской области

В Иркутской области 17-летняя девушка пойдёт под суд за истязание школьницы. Всё произошло 23 марта 2026 года в посёлке Магистральный. Обвиняемая вместе с тремя подростками от 12 до 17 лет без разрешения зашла в квартиру к 11-летней знакомой.

- Там подростки нанесли девочке телесные повреждения и причинили ей физические и психические страдания, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СК.

Всё происходящее они снимали на телефон. Перед уходом нападавшие забрали личные вещи пострадавшей. О случившемся стало известно после того, как мать пострадавшей отвела дочь в больницу и обратилась в полицию. Позже видео появилось в социальных сетях.

17 летнюю обвиняемую привлекли к уголовной ответственности, ей запретили совершать определённые действия. Еще троих участников поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Прокуратура подала в суд иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.